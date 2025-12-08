پخش زنده
فرایند مرمت هتل تاریخی قدیم رامسر که بهعنوان نخستین زیرساخت گردشگری این شهر شناخته میشود، با اختصاص اعتبار ۵۰ میلیارد تومان، در آستانه بازگشت دوباره به چرخه صنعت گردشگری کشور قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، خبر آغاز دوباره روند مرمت داخلی هتل قدیم رامسر با هدف تبدیل آن به یک بوتیکهتل و آمادهسازی برای بازگشایی در نوروز ۱۴۰۵، امید تازهای در میان مردم و فعالان گردشگری رامسر ایجاد کرده است.
هتل قدیم رامسر با بیش از یک قرن قدمت و بهعنوان یکی از نخستین آثار ثبتشده در فهرست ملی، در سال ۱۳۹۹ به دلیل فرسودگی و افزایش خطر تخریب ، از چرخه پذیرش مسافر خارج و وارد مرحله گستردهای از مرمت و بازسازی شد.
اگرچه در سه سال گذشته نمای بیرونی هتل نوسازی شد، اما طولانی شدن روند مرمت فضای داخلی ، نگرانیهایی جدی در میان افکار عمومی بهویژه شهروندان رامسری ایجاد کرد.
مدیرعامل شرکت سیاحتی بنیاد مستضعفان ، رویکرد اصلی این نهاد برای بازسازی هتل قدیم رامسر را بازگرداندن هتل و ویلاچههای اطراف آن به نسخه اصیل و تاریخی آن برشمرد و گفت: در تلاش هستیم که هویت و ارزشهای آن به عنوان یکی از بنای شاخص کشور حفظ شود. فارغ از این احیای بناهای تاریخی ، تلاش جمهوری اسلامی برای حفظ ثروت کشور در جهت منافع عمومی و استفاده عموم است، چراکه تا پیش از این فقط خانواده و طبقه خاصی امکان بهرهمندی از این زیرساخت را داشتند، درحالیکه اکنون در اختیار عموم مردم قرار میگیرد.
محمدحسین پورتقی افزود : عملیات بازسازی ۳۰ اتاق هتل قدیم رامسر با بهرهگیری از تجربه و توان تخصصی تیمهای بازسازی این شرکت، طی سه ماه آینده با اعتبار ۵۰ میلیارد تومان انجام میشود و اتاقها تا عید امسال به بهرهبرداری خواهند رسید.
وی هتل قدیم را بهعنوان یکی از قدیمیترین هتلهای کشور و اثری شاخص توصیف کرد و گفت: علاوه بر اتاقها ، مرمت فضاهای عمومی همچون لابی و سایر بخشهای خدماتی نیز بهصورت تدریجی تا نیمه نخست سال آینده تکمیل و به مجموعه خدمات هتل افزوده خواهد شد.
مدیرعامل شرکت سیاحتی بنیاد مستضعفان همچنین از مرمت ویلاچههای اطراف هتل هم خبر داد و افزود : پروژه پارک موزه مجاور هتل نیز عملیاتی و نخستین پارک موزه کشور در این محوطه احداث خواهد شد.
وی میزان هزینه کردهای انجامشده در سالهای اخیر در رامسر را بیش از نیم همت به ارزش زمان خود اعلام کرد.
محمدحسین پورتقی درخصوص نگرانیهایی درباره اشیای تاریخی که در زمان توقف عملیات مرمت به مکان دیگری منتقل شده بود گفت: تمامی این اشیا طی سالهای گذشته در مؤسسه موزههای بنیاد مستضعفان تحت حفاظت بودند و اکنون بیش از ۸۰۰ شیئ تاریخی به هتل بازگردانده شدهاند.
وی در تشریح اقدامات ملی این مجموعه گفت : تمرکز اصلی در ماههای اخیر بر توسعه زیرساختها و توزیع گستردهتر گردشگری در کشور قرار داشته است.
هتل قدیم رامسر نخستین زیرساخت هتلی مدرن ایران است که سال ۱۳۱۲ ساخته شد و با شماره ثبتی ۲۰۵۲ در فهرست آثار ملی قرار گرفت. پس از سالها مسافرپذیری ، به دلیل تهدیدهای ناشی از فرسودگی و تخریب، مسافرپذیری در این فضای تاریخی از سوی میراث فرهنگی ممنوع اعلام شد تا هتل به سمت مطالعات و تدوین طرح مرمت هدایت و از آسیبهای احتمالی و غیر قابل جبران برای این اثر ارزشمند جلوگیری شود.