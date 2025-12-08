با هدف حمایت از بیمه شدگان دانشجو ،تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه ملی مهارت و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان و روستاییان منعقد شد.

امضای تفاهم نامه همکاری دانشگاه ملی مهارت و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان و روستاییان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ برای اولین بار در کشور و بمناسبت گرامیداشت روز دانشجو تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه ملی مهارت و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان و روستاییان منعقد شد.

این تفاهم نامه در ۵ بند و با هدف ارائه خدمات و حمایت‌های بلند مدت به بیمه شدگان دانشجو به امضا رسید.

بیمه شدگان در این صندوق از تمامی مزایای بیمه از جمله مستمری بازنشستگی، از کار افتادگی، نقل و انتقال سوابق بیمه بهره‌مند می‌شوند.

به گفته آقای وحید معصومی نیا رئیس دانشگاه ملی مهارت استان نزدیک به ۶۰۰ دانشجو در صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان و روستاییان ثبت نام کرده اند و در طول تحصیل خود این بیمه جزوه سوابق بیمه‌ای حساب می‌شود.