سازمان ملل متحد اعلام کرد: کمتر از بیست و دو میلیون نفر از مردم افغانستان در سال آینده میلادی به کمک‌های بشردوستانه نیاز خواهند داشت.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل؛ دفتر هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا) امروز در پیامی از طریق شبکه ایکس اعلام کرد: براساس ارزیابی‌های انجام شده، بیست و یک میلیون و نهصد هزار نفر از مردم افغانستان در سال دوهزار و بیست و شش میلادی به کمک‌های بشردوستانه نیاز خواهند داشت، اما این میزان در مقایسه با سال دوهزار و پنج، حدود چهار درصد کاهش یافته است.

دفتر هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل با تاکید بر اینکه نیاز‌های مردم افغانستان همچنان در بالاترین سطح خود قرار دارد افزود: وضعیت زندگی در افغانستان تحت تأثیر مشکلات عمیق، بدتر شدن نا امنی غذایی و شوک‌های مکرر قرار دارد و این شوک‌ها شامل خشکسالی ناشی از تغییرات اقلیمی، بازگشت گسترده مهاجران، زلزله‌ها و سیل‌های مکرر و نیز شیوع بیماری‌های متعدد است.

اوچا تصریح کرده است برای رسیدگی به وضعیت مردم افغانستان در سال آینده مبلغ یک میلیارد و هفتصد و بیست میلیون دلار درخواست خواهد شد.

این درحالی است که حکومت افغانستان بار‌ها از جامعه جهانی خواسته است به جای کمک‌های زود گذر و موقتی در بخش‌های توسعه‌ای این کشور سرمایه گذاری کند.

حکومت افغانستان، بیست سال جنگ و اشغالگری آمریکا را عامل اصلی فقر و محرومیت‌های مردم این کشور می‌داند.