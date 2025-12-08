پخش زنده
مدیرکل هواشناسی مازندران بر ضرورت احداث ایستگاههای جدید به ویژه در شرق استان برای کاهش خطای پیشبینیهای جوی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، هوشنگ بهزادی در نشست شورای مدیریت بحران مازندران اعلام کرد: برای کاهش خطای پیشبینی باید ایستگاههای جدیدی به ویژه در شرق استان احداث شود و تجهیزات موجود نیز نوسازی شوند.
وی با اشاره به تخصیص اعتبار ملی، گفت: سهم مازندران از این اعتبارات بیش از ۱۴ میلیارد تومان است که در قالب ادوات هواشناسی ابلاغ شده و در حال تخصیص است.
مدیرکل هواشناسی مازندران پروژه احداث ایستگاه جدید در جاده کیاسر را یکی از پروژههای شاخص عنوان کرد و افزود: این ایستگاه با اعتبار حدود ۴ میلیارد تومان در نزدیکی راهدارخانه احداث میشود و امیدواریم تا پایان سال به بهرهبرداری برسد.
بهزادی درباره علت تعدد پیشبینیهای جوی در استان توضیح داد: با وجود کامل بودن شبکه هواشناسی، تعداد ایستگاههای پایش بهویژه در شرق مازندران کافی نیست و ارتقای تجهیزات سبب کاهش درصد خطا خواهد شد.
وی در پایان با اشاره به نقش فناوریهای نوین در افزایش دقت پیشبینیها، تأکید کرد: هیچ پیشبینی جوی ۱۰۰ درصد دقیق نیست و در مازندران به دلیل تغییرات سریع جوی، میزان عدم قطعیت بیشتر است.