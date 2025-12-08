به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، در این نشست سه‌ساعته که در فضایی صمیمی برگزار شد، دانشجویان ضمن قدردانی از مدیریت شبکه دنا برای این دعوت، خواستار تداوم ارتباط و هم‌افزایی بین رسانه استانی و دانشگاه شدند.

سیدشهریار گنجی، مدیرکل صداوسیمای استان در این نشست با گرامیداشت یاد شهدای ۱۶ آذر و تجلیل از مقام دانشجو گفت: گرامی‌داشت این روز بیانگر اهمیت دانشجویان به عنوان نسل مطالبه‌گر و پرچمدار توسعه و پیشرفت کشور است.

وی با اشاره به نقش‌آفرینی دانشجویان در برهه‌های مختلف تاریخ تاکید کرد: وجود جوانان پویا که نمود آن در قشر دانشجو متجلی است، چنان می‌تواند در پیشرفت کشور مؤثر باشد که دشمن را حیرت‌زده کند، همچنان که در موفقیت‌های موشکی جنگ اخیر، میانگین سنی متخصصان و سازندگان موشکی حدود ۳۰ سال بود.

مدیرکل صداوسیمای کهگیلویه و بویراحمد افزود: توفیقات این جوانان از توان درون‌زای ملهم از آموزه‌های اسلامی نشئت گرفته است.

گنجی خطاب به مسئولان تشکل‌های دانشجویی گفت: درِ صداوسیما به روی همه دانشجویان علاقه‌مند به همکاری و تولید محتوا باز است و تشکیل این جلسه نیز در راستای همین رویکرد است.

دبیر سیاسی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد یاسوج با تشکر از انعکاس موفقیت‌های دانشجویان در شبکه دنا، خواستار تداوم برگزاری این نشست‌ها و آموزش سواد رسانه‌ای به مخاطبان شد.

سیدعلی گرامی‌فرد، مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت: در حال تحصیل در سال پنجم رشته پزشکی هستم، اما در این ۵ سال، اولین بار است که صداوسیمای استان در روز دانشجو از دانشجویان دعوت به عمل می‌آورد؛ کاری که هیچ مسئولی در استان تاکنون انجام نداده بود.

وی از موضع‌گیری صریح و شفاف شبکه دنا در قضیه ساخت سدها تشکر کرد و خواهان تداوم و پیگیری این رویکرد شد.

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد یاسوج نیز با اشاره به ویژگی‌های یک دانشجوی تراز انقلاب از جمله مطالبه‌گری، صداقت و صراحت، از مدیرکل صداوسیمای استان برای تشکیل این نشست قدردانی کرد.

پوشش رسانه‌ای مسائل و مشکلات کلان دانشگاه‌ها و افزایش خلاقیت و تنوع برنامه‌های صداوسیما از جمله مطالبات دانشجویان خطاب به مدیرکل صداوسیمای استان بود.

مسئول یکی از تشکل‌های دانشگاه فرهنگیان استان با بیان اینکه نتیجه عملکرد صداوسیما در جنگ ۱۲ روزه، افزایش اعتماد عمومی به این مجموعه بود، گفت: از شما به عنوان اولین مدیر بومی رسانه استانی تقاضا می‌کنیم که برای حفظ این اعتماد ارزشمند تلاش کنید.

در پایان این نشست، مدیرکل صداوسیمای استان برای حضور در جمع دانشجویان و شنیدن مطالبات و سؤالات آنها اعلام آمادگی کرد.

شایان ذکر است در این نشست که به مناسبت روز دانشجو برگزار شد، مسئولان استان به دعوت تشکل‌های دانشجویی برای حضور در دانشگاه پاسخ منفی داده بودند.​​​​​​​​​​​​​​​​