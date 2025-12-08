به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پاریس به نقل از نشریه ون مینوت، در این نظرسنجی، از مردم سئوال شد به نظر شما آیا روسیه ممکن است در چند سال آینده با کشور شما وارد جنگ شود؟ بیش از نیمی از شهروندان کشور‌های اروپایی یعنی ۵۱ درصد آنها گفته‌اند خطر جنگ زیاد و بسیار زیاد است. دو سوم یعنی ۶۹ درصد پرسش شوندگان در کشور‌های اروپایی گفته‌اند کشورشان قادر نیست در برابر حملات روسیه از خود دفاع کند. این میزان در میان شهروندان پرتغال، ایتالیا و بلژیک ۸۰ درصد است.

در این نظرسنجی همچنین درباره وابستگی به اتحادیه اروپا سوال شده که ۷۴ درصد آنها گفته‌اند تمایل دارند کشورشان در اتحادیه اروپا بماند، ولی ۱۹ درصد ترجیح می‌دهند کشورشان از این اتحادیه خارج شود. تمایل مردم فرانسه به باقی ماندن در اتحادیه اورپا، بسیار کم‌تر است. نزدیک به چهل درصد فرانسوی‌ها یا خواهان خروج از اتحادیه‌اند یا درباره باقی ماندن در آن مردد‌اند. این درحالی است که تمایل مردم به ماندن در اتحادیه اروپا میان اسپانیایی‌ها ۸۹ درصد، آلمانی‌ها ۷۸ درصد و ایتالیا ۷۴ درصد است.