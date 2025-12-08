در طرح نظارت بر بازار شب یلدا با گرانفروشی و عدم درج قیمت و عدم ارائه صدور صورت حساب برخورد قانونی می شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، رئیس شعبه سیار تعزیرات حکومتی استان یزد گفت: این طرح از ۱۵ آذر آغاز شده و تا ۳ دی ماه نیز ادامه خواهد داشت و از کالا‌های اساسی مردم نظارت می‌شود.

انوری افزود: در این طرح بازرسان تعزیرات، اتاق اصناف، جهاد کشاورزی و اداره بازرگانی با حضور در واحد‌های صنفی بر اقلام مورد نیاز مردم نظارت می‌کنند.

وی تصریح کرد: در بازدیدی که از بازار به عمل آمد، کالا‌های اساسی به مقدار کافی در بازار وجود دارد.

علی نقی بازرس اتاق اصناف هم اظهار داشت: در این طرح بیشترین ظرفیت بازرسی اتاق اصناف روی کالا‌های اساسی نظیر آجیل و خشکبار، میوه، شیرینی، برنج و حبوبات است.

در این طرح با گرانفروشی و عدم درج قیمت و عدم ارائه صدور صورت حساب برخورد قانونی و تخفات در قالب پرونده به تعزیرات حکومتی ارجاع می‌شود.