فرماندار اشنویه از اختصاص ۲ دستگاه خودرو (آمبولانس و دنا پلاس) به هلال احمر این شهرستان با پیگیری نماینده معین خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ فرماندار اشنویه از اختصاص ۲ دستگاه خودرو (آمبولانس و دنا پلاس) به هلال احمر این شهرستان با پیگیری نماینده معین خبر داد.

خودرو‌های تحویلی به ارزش ۱۳ میلیارد تومان در آیینی با حضور مام عزیزی سرپرست فرمانداری اشنویه، امام جمعه، معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی فرماندار، رییس و امدادگران هلال احمر شهرستان رونمایی شد.

دکتر مام عزیزی در این مراسم از اقدام شایسته حسین پور نماینده معین شهرستان قدردانی کرد.

با پیگیری نماینده معین علاوه بر اختصاص این خودروها، تامین امکانات و اعتبارات مورد نیاز هلال احمر اشنویه برای احداث پایگاه‌های امدادی جدید، مجتمع اقامتی درمانی و انبار امدادی در دستور کار است.