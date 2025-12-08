رئیس پلیس راه مازندران با اشاره به بارش برف در محور کندوان و افزایش لغزندگی جاده‌های کوهستانی استان، از رانندگان خواست از سفرهای غیرضروری تا پایان هفته خودداری کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، سرهنگ هادی عبادی رئیس پلیس راه مازندران اعلام کرد: بر اساس گزارش‌های میدانی، هم‌اکنون در ارتفاعات محور کندوان بارش برف در جریان است و لغزندگی جاده‌ها در بسیاری از محورهای کوهستانی استان به‌صورت محسوس افزایش یافته است.

وی از رانندگان خواست ضمن رعایت کامل مقررات، از شتاب‌زدگی پرهیز کرده و با سرعت مطمئنه، استفاده از زنجیرچرخ و حفظ فاصله ایمن حرکت کنند.

عبادی با اشاره به پیش‌بینی تداوم بارش‌ها تا پایان هفته، تأکید کرد: شهروندان از انجام سفرهای غیرضروری در این مدت خودداری کنند.

رئیس پلیس راه مازندران هشدار داد هرگونه بی‌احتیاطی می‌تواند منجر به حوادث جاده‌ای خطرناک شود و رعایت نکات ایمنی تضمین‌کننده سلامت تمامی کاربران جاده‌های استان است.