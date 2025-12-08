در سی‌ویکمین نشست مدیران کتابخانه‌های ملی CDNLAO که به‌صورت برخط برگزار شد، با اجماع اعضا میزبانی دور آینده این نشست به کتابخانه ملی ایران واگذار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سی‌ویکمین نشست مدیران کتابخانه‌های ملی CDNLAO، و با حضور رؤسای کتابخانه‌های ملی کشور‌های کویت، قطر، امارات متحده عربی، ایران، چین، ژاپن، کره جنوبی، تایلند و مالزی برگزار شد.

این نشست با محور‌های «همکاری‌های استراتژیک و ابتکارات مشترک»، «حفاظت از میراث فرهنگی در عصر دیجیتال»، «فناوری‌های نوظهور در کتابخانه‌ها» و «تبادل دانش و اطلاعات بین کتابخانه‌های ملی» پیگیری شد و هر یک از اعضا به تشریح برنامه‌ها و تجربیات خود در این حوزه‌ها پرداختند.

در آغاز نشست، رئیس کتابخانه ملی کویت گزارشی از روند شکل‌گیری کنفرانس و دلایل برگزاری آنلاین آن ارائه کرد و مروری بر ظرفیت‌ها و منابع دیجیتال این کتابخانه داشت. همچنین نماینده دبیرخانه ایفلا با اشاره به اهمیت نشست‌های منطقه‌ای، بر نقش این گردهمایی‌ها در شکل‌گیری پروژه‌های مشترک و بهره‌گیری از اشتراکات فرهنگی کشور‌ها تأکید کرد.

رؤسای کتابخانه‌های ملی قطر، چین و کره جنوبی نیز با معرفی مجموعه‌های خود، به نقش فناوری‌های نوظهور و هوش مصنوعی در حفاظت از منابع کتابخانه‌ای اشاره کردند.

در ادامه، رضا شهرابی، معاون کتابخانه ملی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، با ارائه گزارشی درباره حفظ میراث فرهنگی در عصر دیجیتال، مجموعه‌ای از برنامه‌های راهبردی سازمان را تشریح کرد؛ از جمله توسعه زیرساخت‌های دیجیتال‌سازی و آرشیو الکترونیک، تقویت فعالیت‌های ترویجی و آموزشی نوآورانه، همکاری با پژوهشگران و متخصصان داخل و خارج کشور، و حضور هدفمند در فضای عمومی آنلاین.

در پایان نشست، کتابخانه ملی ایران برای میزبانی دور بعدی CDNLAO اعلام آمادگی کرد و این پیشنهاد با حمایت کامل اعضای حاضر مورد موافقت قرار گرفت.