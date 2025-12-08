همکاری دفتر عمران سازمان ملل متحد و پسماند تهران در خصوص ارتقای توان فنی
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران در جریان دیدار با خانم آیشانی لَبِه، نماینده مقیم دفتر برنامه عمران ملل متحد (UNDP) در ایران، با اشاره به سابقه مثبت همکاریهای مشترک ماههای اخیر، این تعاملات را زمینهای مؤثر برای ارتقای ظرفیتهای تخصصی و فنی مدیریت پسماند در پایتخت دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
محسن قضاتلو روز دوشنبه در توضیح جزئیات این نشست گفت: روند برنامهریزی برای رونمایی از ماشینآلات تخصصی آواربرداری که به تازگی با حمایت و همکاری UNDP از زیر مجموعههای وابسته به سازمان ملل متحد تأمین و خریداری شده، بررسی شد و طرفین بر قرار گرفتن این تجهیزات در ناوگان آواربرداری حوزه خدمات شهری در راستای افزایش آمادگی و تابآوری شهری تأکید کردند.
وی با تأکید بر اهمیت استمرار همکاریهای مشترک، افزود: توسعه مطالعات تخصصی، برگزاری دورههای آموزشی مشترک، بهرهگیری از تجارب و استانداردهای بینالمللی در حوزه مدیریت پسماند و اجرای طرحهای زیستمحیطی از جمله تصفیه شیرابه و استحصال گاز متان از مراکز دفن قدیمی، بهویژه در مجتمع پردازش و دفع آرادکوه، از جمله محورهای اصلی همکاریهای پیش رو خواهد بود.
قضاتلو خاطرنشان کرد: امیدواریم با تداوم این همکاریها، شاهد ارتقای توان فنی سازمان، افزایش تابآوری پایتخت کشور عزیزمان در مواجهه با بلایای طبیعی و بحرانها و بهبود شاخصهای زیستمحیطی، در چارچوب اهداف توسعه پایدار باشیم.
در ادامه، خانم لَبِه نماینده دفتر برنامه عمران ملل متحد (UNDP) در ایران، با ابراز تمایل برای ادامه همکاریها و مشارکت دوجانبه، بر برنامهریزی جهت انجام اقدامات مشترک در حوزه آموزش، مطالعات و طرحهای عملیاتی در مجتمع پردازش و دفع آرادکوه تأکید کرد.
وضعیت قرارداد زبالهسوز تهران مشخص شد
معاون پردازش و دفع سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران نیز گفت: با انتخاب شرکت ایرانی طرف قرارداد، تدوین بیش از ۲۰ پیوست تخصصی پروژه زبالهسوز تهران در جریان است و پیشنویس کلی قرارداد طی یک ماه آینده آماده میشود.
حسین حیدریان، در تشریح آخرین وضع طرح ساخت زبالهسوز تهران گفت: شرکت ایرانی برنده مناقصه انتخاب شده و اکنون طرح در مرحله مذاکرات برای قرارداد است.
وی با اشاره به گستردگی مفاد قرارداد افزود: این قرارداد بیش از ۲۰ پیوست تخصصی دارد که فرآیند نهاییسازی آنها زمانبر است و باید تمام توافقات مربوط به پیوستها و متن قرارداد بهطور کامل انجام شود.
حیدریان با اشاره به پیوستهای تخصصی قرارداد ادامه داد: سعی میکنیم پیشنویس کلی قرارداد را تا یک ماه آینده به امضا برسانیم و تهیه پیوستها نیز به احتمال زیاد تا حدود سه ماه آینده تکمیل شود.
وی درباره زمان ورود زبالهسوز به تهران گفت: از مرحله انعقاد قرارداد تا شروع بهرهبرداری اولیه، سه سال زمان نیاز است. احتمالاً نیمه دوم ۱۴۰۷ زبالهسوز وارد تهران خواهد شد.
معاون سازمان مدیریت پسماند مهمترین بخش این فرآیند را عقد قرارداد استاندارد و کارآمد دانست و یادآور شد: با توجه به پیگیریهای انجامشده برای تأمین مالی طرح، میتوان گفت حدود ۱۰ درصد کار انجام شده است.