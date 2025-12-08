بانک مرکزی از ابتدای سال تا ۱۴ آذر، ۴۰.۴ میلیارد دلار ارز برای واردات کالا و خدمات تأمین کرده که از این مقدار، ۸.۷ میلیارد دلار با نرخ ترجیحی به واردات کالا‌های اساسی و دارو اختصاص پیدا کرده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، از ابتدای سال جاری تا ۱۴ آذرماه، ۴۰ میلیارد و ۴۳۱ میلیون دلار ارز برای واردات انواع کالا‌های اساسی، دارو، محصولات صنعتی و خدمات توسط بانک مرکزی تامین شده است.

بر اساس آمار‌های رسمی بانک مرکزی، از کل ارز تامین شده، ۲۹ میلیارد و ۴۲۵ میلیون دلار به بخش تجارت و بازرگانی اختصاص یافته است که از میزان ۲۰ میلیارد و ۱۳۷ میلیون دلار در تالار‌های اول و دوم مرکز مبادله ارز و طلای ایران عرضه و معامله شده است.

بر اساس این گزارش، ۹ میلیارد و ۲۸۸ میلیون دلار دیگر نیز به واردات در مقابل صادرات، تهاتر و سپرده ارزی تخصیص یافته است.

سهم بندی صنایع

در بخش توزیع ارز بین صنایع، گروه «صنایع حمل و نقل و خودرو» با دریافت ۵.۹ میلیارد دلار بیشترین سهم را در بین گروه‌های صنعتی به خود اختصاص داده است.

ارزش کل ارز تأمین‌شده برای «صنایع تجهیزات برق و الکترونیک» و «ماشین‌آلات و تجهیزات تولید» به ترتیب بیش از ۴ و ۳.۵ میلیارد دلار بوده و «صنایع شیمیایی و پلیمری» و «صنایع معدنی» نیز به ترتیب بیش از ۲.۹ و ۲ میلیارد دلار دریافت کرده‌اند.

سهم بخش «منسوجات و پوشاک» ۷۴۴ میلیون دلار ارز بوده و مبلغ ۱۰ میلیارد و ۶۶ میلیون دلار نیز به سایر صنایع تخصیص داده شده است.

۸.۷ میلیارد دلار واردات با نرخ ترجیحی

شایان ذکر است، ۹ میلیارد و ۹۹۴ میلیون دلار برای واردات کالا‌های اساسی و دارو تخصیص داده شده است؛ از این میزان، ۸ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار با نرخ ترجیحی تامین ارز صورت گرفته است و یک میلیارد و ۲۹۴ میلیون دلار دیگر برای ذخایر راهبردی کالا‌های اساسی از سوی بانک مرکزی تامین شده است.

بر اساس این آمار، سهم واردات گروه کالا‌های اساسی و کشاورزی و همچنین دارو و تجهیزات پزشکی از ارز ترجیحی به ترتیب ۶.۶ و ۲ میلیارد دلار بوده است.

گفتنی است، برای تامین نیاز‌های خدماتی کشور نیز یک میلیارد و ۱۲ میلیون دلار ارز در اختیار متقاضیان قرار گرفته است.