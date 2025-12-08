به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ بارش‌های پربرکت در سردشت لبخند را به چهره کشاورزان بازگرداند.

رئیس اداره هواشناسی سردشت از ثبت بارش‌های قابل‌توجه در نقاط مختلف شهرستان طی ۲۴ ساعت گذشته خبر داد و گفت: در سردشت ۳۲/۱ میلی‌متر، در شلماش ۳۲/۶ میلی‌متر، در موسالان ۴۱/۲ میلی‌متر و در گل‌کنک ۳۵/۲ میلی‌متر بارندگی ثبت شده و شدت بارش‌ها تا روز چهارشنبه ادامه خواهد داشت.

سیدمصطفی رحیمی با اشاره به شرایط جوی شب گذشته افزود: سرعت باد در سردشت به ۸۳ کیلومتر بر ساعت رسید.

این بارش‌ها موجی از امید و خوشحالی در میان کشاورزان منطقه ایجاد کرده و آنان آن را نویدبخش سالی پربار می‌دانند.