به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، تیم فوتبال شهید قندی یزد در هفته هشتم لیگ دو فوتبال کشور، در ورزشگاه هرندی تهران به مصاف شاهین رفت.

فوتبالیست‌های یزدی که از چهار دیدار قبلی خود یک برد و سه مساوی کسب کرده بود، برای پایان طلسم نبردن پای به میدان گذاشته و به سرعت نیز به گل رسیدند.

در دقیقه ۱۵ بود که علی بشیری موفق به گلزنی شد تا نوید پیروزی شهید قندی را به یزدی‌ها بدهد.

شهید قندی در دقیقه ۳۳ اختلاف را دو برابر کرد و این بار الیاس صالحی توانست گل دوم این تیم را به ثمر برساند تا نیمه اول با دو گل به سود قندی پایان یابد.

شاهین تهران در دقیقه ۶۲ توانست یکی از گل‌ها را جبران کند تا کار برای شهید قندی سخت شود.

اما میزبان از وقت‌های قانونی و هشت دقیقه اضافی نتوانست بهره بگیرد و این یزدی‌ها بودند که با یک پیروزی دلنشین به سه امتیاز این رقابت دست یافتند.