به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر آموزش و پرورش این شهرستان در مراسم اختتامیه یازدهمین و افتتاحیه دوازدهمین دوره جشنواره نوجوان خوارزمی، گفت: این جشنواره را بستری مهم برای مهارت محوری و بروز استعداد‌های دانش آموزی است.

سمرجانی با اشاره به موفقیت‌های درخشان دانش آموزان شهرستان افزود: در یازدهمین دوره این جشنواره، حدود ۲۷ دانش آموز از میانجلگه موفق به کسب مقام استانی شدند و بیش از ۵۰ دانش آموز نیز در سطح شهرستان حائز رتبه‌های برتر شدند که شایسته قدردانی هستند.

وی با بیان اینکه جشنواره نوجوان خوارزمی در ۱۳ محور علمی و پژوهشی از جمله قرآن، آزمایشگاه، پژوهش، زبان و ادبیات فارسی و کسب وکار برگزار می‌شود، ادامه داد: این جشنواره فرصتی است تا دانش آموزان را از فضای محفوظات خارج کرده و توانمندی‌های عملی و خلاقانه آنان را متبلور کنیم.

سمرجانی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت آموزشی شهرستان پرداخت و گفت: شهرستان میانجلگه حدود ۱۷۵۰ دانش آموز در مقاطع ابتدایی، متوسطه اول، متوسطه دوم، فنی حرفه‌ای و کاردانش دارد. بیشترین نیاز و چالش ما در مقطع متوسطه اول و در شهر عشق آباد است.

وی با تشریح علت این چالش افزود: با توجه به محوریت آموزشی شهر عشق آباد، دانش آموزان روستا‌های اطراف مجبور به تحصیل در این شهر هستند. اگر چه فضا‌های موجود از کیفیت مناسبی برخوردارند، اما پاسخگوی تعداد دانش آموزان عزیز نیست؛ بنابراین توسعه فضا‌های آموزشی به ویژه در بخش خوابگاه‌های دانش آموزی برای مقطع متوسطه اول و همچنین توسعه کلی فضا‌های آموزشی در عشق آباد یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.