به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، معاون حفاظت و بهربرداری شرکت آب منطقه استان گفت: امسال دانش آموزان متوسطه اول و دوم هدف این طرح بودند.

رضا زمانی افزود: با آموزش دانش آموزان و ارتقا آگاهی، آنها می‌توانند سفیران درست مصرف کردن آب در بخش‌های کشاورزی صنعت و خانگی باشند.

در چهار محال وبختیاری بیش از ۹۰ هزار دانش آموز در مقطع متوسطه اول و دوم مشغول به تحصیل‌اند که می‌توانند سفیران درست مصرف کردن انرژی در استان باشند.