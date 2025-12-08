پخش زنده
هفدهمین دوره اختتامیه طرح دانش آموزی نجات آب(داناب) در شهرکرد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، معاون حفاظت و بهربرداری شرکت آب منطقه استان گفت: امسال دانش آموزان متوسطه اول و دوم هدف این طرح بودند.
رضا زمانی افزود: با آموزش دانش آموزان و ارتقا آگاهی، آنها میتوانند سفیران درست مصرف کردن آب در بخشهای کشاورزی صنعت و خانگی باشند.
در چهار محال وبختیاری بیش از ۹۰ هزار دانش آموز در مقطع متوسطه اول و دوم مشغول به تحصیلاند که میتوانند سفیران درست مصرف کردن انرژی در استان باشند.