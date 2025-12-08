وزیر نیرو، در مراسم گرامیداشت ولادت حضرت فاطمه زهرا(س) و روز مادر با اشاره به جایگاه زن در خانواده و جامعه، بر نقش بانوان در مدیریت مصرف انرژی و آب تأکید کرد و از پیشنهاد اختصاص پاداش به مادران و همسران خانواده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عباس علی‌آبادی وزیر نیرو در مراسم گرامیداشت ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز مادر که روز دوشنبه ۱۷ آذرماه ۱۴۰۴ در وزارت نیرو برگزار شد، با اشاره به آیه شریفه قرآن کریم «هیچ فضیلتی بر زن و مرد جز در تقوای آنها وجود ندارد»، گفت: اگرچه پدر خوب بودن نیز فضیلت‌آفرین است، اما زنان در خانواده به دلیل ایفای نقش همسری و مادری فرصت بیشتری برای توجه به فضیلت تقوا دارند.

وی با تأکید بر جایگاه والای زنان در جامعه افزود: خوشبختانه وزارت نیرو افتخار همکاری بسیار خوبی با بانوان دارد و هم‌اکنون ۱۰۹ عضو هیئت مدیره این وزارتخانه را زنان تشکیل می‌دهند.

وزیر نیرو خاطرنشان کرد: البته معتقدم این مسئله نباید نقش زنان در خانواده را تحت تأثیر قرار دهد.

علی‌آبادی همچنین ضمن پیشنهاد عرضه بسته تشویقی برای زنان و مادران جامعه اظهار داشت: باتوجه به مسائل بحران کم‌آبی و ناترازی انرژی، اگر در خانواده‌ای صرفه‌جویی صورت گیرد، این موفقیت به دلیل مدیریت بانوان است؛ بنابراین باید پاداشی برای همسران و مادران خانواده اهدا کنیم، چراکه آنها نقش اصلی را در مدیریت مصرف دارند.

وی در ادامه با اشاره به سخنان رئیس جمهوری تصریح کرد: برای رهایی از مشکلات کشور، نیازمند تغییر در نظام حکمرانی هستیم و این تغییر را ابتدا باید در صنعت آب و برق ایجاد کنیم