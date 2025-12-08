بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، به گفته سلیمانی عمده اقلام صادراتی شامل محصولات پتروشیمی، میعانات گازی، سیمان، کلینکر، محصولات معدنی، سبزیجات و صیفیجات، ماهی و میگو، سنگ گچ، گچ بنایی بوده و مقصد این کالاها کشورهایی، چون چین، امارات متحده عربی، پاکستان، ترکیه، هند، عمان، برزیل، قطر، سریلانکا و بنگلادش بوده است.
وی درباره واردات نیز گفت: در ۸ ماه سال جاری ۵۰۰ هزار تن کالا به ارزش یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار وارد استان شده که اقلام وارداتی بیشتر شامل دیزلژنراتور، لوازم یدکی خودرو، انواع بلبرینگ، خودرو، پارچه و کالاهای اساسی بوده است.
ناظر گمرکات استان و مدیرکل گمرک بوشهر ادامه داد: عمده این کالاها از کشورهای همچون امارات متحده عربی، چین، هند، فیلیپین، سریلانکا، ترکیه، ژاپن، تایلند و آلمان وارد شده است.
وی درآمد گمرکات استان را در هشتماهه امسال ۲۰ هزار و ۶۴۵ میلیارد تومان اعلام کرد؛ رقمی که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۰ درصد رشد نشان میدهد.
سلیمانی درباره وضعیت کالاهای اساسی نیز توضیح داد: از ابتدای امسال تا کنون حدود ۸۷ هزار تن کالای اساسی شامل برنج، لاستیک، قوطی، چای، تخمه آفتابگردان و گندم به ارزش ۱۲۶ میلیون دلار وارد شده بدون ایستایی تشریفات آن ترخیص شده است که آمادگی داریم عملیات ترخیص این کالاها را بهصورت حمل یکسره و شبانهروزی انجام دهیم.
وی همچنین با اشاره به نقش گمرکات استان در تسهیل تجارت گفت: گمرک بوشهر در سالهای اخیر خدمات خود را از حالت سنتی خارج کرده و به سمت سامانههای الکترونیکی رفته است. ثبت اظهارنامه، کنترل مدارک و تخصیص مسیرها اکنون بهصورت برخط انجام میشود و زمان ترخیص کالاها کاهش یافته است.
به گفته ناظر گمرکات استان و مدیرکل گمرک بوشهر، استفاده از سامانههای ردیابی، کنترل الکترونیکی اسناد و دستگاههای ایکسری نیز شفافیت و صحت تشریفات گمرکی را افزایش داده است.
وی از برگزاری جلسات منظم با صادرکنندگان، تولیدکنندگان و ترخیصکنندگان خبر داد و افزود: مجتمع بندری نگین مجوز انجام کلیه رویههای گمرکی را دریافت کرده است و بهزودی عملیاتی خواهد شد؛ اقدامی که میتواند رونق تازهای در تجارت ورودی استان ایجاد کند.