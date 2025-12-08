رشد ۶۰ درصدی درآمد گمرکات بوشهر در هشت‌ماهه امسال

ناظر گمرکات استان و مدیرکل گمرک بوشهر از رشد قابل توجه عملکرد تجاری این استان در هشت‌ماه امسال خبر داد و گفت: در این مدت ۲۲ میلیون تن کالا به ارزش ۸ میلیارد دلار از طریق گمرکات استان صادر شده است.