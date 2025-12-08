شبکه‌های سیما امشب با ویژه‌برنامه «تهران ۲۰» به موضوع برنامه‌های شهرداری برای بانوان و وضعیت ناترازی انرژی در گلستان می‌پردازند و همزمان، پخش زنده رقابت‌های سوپرلیگ والیبال ایتالیا را نیز روی آنتن خواهند داشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه‌های شهرداری تهران در هفته بزرگداشت «زن» و «وضعیت ناترازی انرژی در گلستان» دو موضوع گفت‌وگوی برنامه امشب «تهران ۲۰» است که از شبکه تهران پخش می‌شود.

در بخش نخست برنامه، «مریم اردبیلی»، مشاور شهردار و مدیرکل امور بانوان شهرداری تهران، به مناسبت هفته بزرگداشت مقام زن و مادر، اقدامات شهرداری تهران در حوزه بانوان را بررسی می‌کند.

در بخش دوم برنامه نیز، «رمضانعلی سنگدوینی»، نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی، در ادامه پویش ملی «ایران‌جان»، وضعیت ناترازی انرژی در استان گلستان را تشریح خواهد کرد.

پخش زنده والیبال سوپر لیگ ایتالیا

امشب، والیبال سوپر لیگ ایتالیا به صورت زنده از شبکه ورزش پخش می‌شود.

شبکه ورزش در چارچوب رقابت‌های والیبال سوپر لیگ ایتالیا، امشب از ساعت ۲۰ دیدار دو تیم پادوا و مونزا را به صورت مستقیم پخش خواهد کرد.

این دیدار با گزارشگری حامد حسین زاده و به صورت زنده روی آنتن شبکه ورزش پوشش داده می‌شود.