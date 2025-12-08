سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری مازندران از پرداختن به اولویت‌های استان با بهره‌گیری از هوش مصنوعی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ، محمد ابراهیم تولایی در جلسه کارگروه فناوری و اقتصاد دیجیتال شورای فضای مجازی استان، گفت: کمیته‌های تخصصی ذیل این کارگروه تشکیل می‌شود تا مباحث بصورت کارشناسی شده مورد بحث و بررسی قرار گیرند.

وی افزود: مازندران باید در حوزه اقتصاد دیجیتال پیشرو باشد و در این مسیر از کار‌های فانتزی خودداری کرده و به دنبال رفع مشکلات خواهیم بود.

تولایی با اشاره به اینکه در جلسات کمیته‌ها به موضوعات اصلی استان پرداخته می‌شود، ادامه داد: از ظرفیت بخش خصوصی برای کاربردی‌تر شدن مصوبات و خروجی جلسات استفاده بهینه خواهیم داشت.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری مازندران تصریح کرد: هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال یک مطالبه عمومی است و دنیا در این مسیر در حال حرکت پرشتاب است و باید راهبرد درستی برای این موضوعات اتخاذ کنیم.

تولایی گفت: اگر زیرساخت‌های لازم برای توسعه هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال در استان بوجود آید، شرکت‌های خصوصی می‌توانند وارد این فضا شده و موضوعات را بدرستی دنبال کنند.