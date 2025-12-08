یکی از گونه‌های گیاهی جنگل‌های هیرکانی، یاقوت سرخ و ارزشمندی به‌نام سرخدار است که میراث زنده و شاهکار جنگل‌های طبیعی شمال ایران هست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سرخدار درختی است سوزنی برگ چوب درون آن به رنگ قرمز شاه بلوطی و برگ‌های آن دائمی و همیشه سبز است.

مطالعات فسیل‌شناسی، دیرینگی درختان سرخدار را بیش از ۱۹۰ میلیون سال می‌دانند.

همزمان با رویداد رسانه‌ای ایران جان که این هفته متعلق به استان گلستان است، همکارم در گلستان بیشتر این موهبت را به ما می‌شناساند.

رویداد ملی «ایران جان»، به ابتکار صداوسیما به دنبال معرفی و ضریب دادن به ظرفیت‌ها و فرصت‌های توسعه و پیشرفت جای جای کشور است.