به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج این مرحله که با پرش از سکوی ۱۳۴ متر (لارژهیل) و مجموع دو پرش برگزار شد، به این شرح اعلام شد:

۱- دومِن پِروِچ از اسلوونی ۲۸۲.۳ امتیاز (۱۳۷ متر + ۱۳۲ متر)

۲- ریویو کوبایاشی از ژاپن ۲۸۱.۴ امتیاز (۱۳۰.۵ متر + ۱۲۹.۵ متر)

۳- فیلیپ رایموند از آلمان ۲۷۶.۸ امتیاز (۱۳۱.۵ متر + ۱۲۹ متر)

- در رده بندی جام جهانی اسکی پرش پس از هفتمین مرحله از ۲۹ مرحله فصل، دومِن پِروِچ از اسلوونی با ۴۷۰ امتیاز پیشتاز شد و آنژه لانیشک از اسلوونی با ۴۳۸ امتیاز دوم و ریویو کوبایاشی از ژاپن با ۴۰۶ امتیاز سوم هستند.