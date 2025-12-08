پخش زنده
رئیس اداره پایش امور آزمایشگاهی اداره کل حفاظت محیط زیست یزد: بیش از ۳۰۰ واحد صنعتی و خدماتی استان در فهرست آلاینده قرار دارند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، اعظم یوسفیانزاده گفت: در هشت ماهه نخست امسال ۲ هزار و ۱۱ اخطار رفع آلایندگی صادر و در سامانه جامع محیط زیست ثبت شده که نسبت به ۹۴۳ اخطار سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته است.
وی ادامه داد: واحدهای شن و ماسه بیشترین میزان مهروموم و تعطیلی را به دلیل آلایندگی داشتهاند.
یوسفیان زاده اظهار داشت: بیش از ۹۰ درصد واحدهای صنعتی یزد در محور مهریز - عقدا قرار دارند و طبیعی است که بیشترین واحدهای آلاینده نیز در همین مسیر مستقر باشند.
وی تأکید کرد: بخش آلایندگیهای انسانساخت، صنایع و معادن بیشترین سهم را در آلودگی هوای یزد دارند و پس از آن حمل و نقل شهری و بین شهری قرار میگیرد.