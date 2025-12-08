پخش زنده
نماینده اردبیل، نمین، نیر، سرعین در مجلس شورای اسلامی و نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: راه نجات کشور از دانشگاه میگذرد و دانشگاه مبداء همه تحولات است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، علی نیکزاد روز دوشنبه در جشن روز دانشجو در دانشگاه ملی مهارت واحد اردبیل اظهار کرد: گرامیداشت روز دانشجو به این دلیل است که آمریکا حتی پیش از انقلاب اسلامی ایران را به حساب نمیگذاشت و حقی برای ما قائل نبود، اما دانشجویان با شرافت، راستی و پاکی کار را پیش بردند.
وی با اشاره به اینکه راه نجات کشور از دانشگاه میگذرد و دانشگاه مبداء همه تحولات است، اضافه کرد: دانشجویان و دانشگاهیان باید پرسشگر، هوشمند و سازنده جامعه باشند، زیرا دانشگاه سنگر علم متعهد است و دانشجویان به مثابه موذن جامعه هستند و اگر موذن بخوابد، نماز جامعه قضا خواهد شد.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین مشکلهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را مورد اشاره قرار داد و بیان کرد: دانشجویان باید پرسشگر و دانشگاهها محور تحولهای جامعه باشند و سوای اقدامهای دستگاههای مسئول برای برطرف کردن مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تلاش کنند.
نیکزاد در پاسخ به پرسش دانشجویان در زمینه دستاوردهای سفر رییسجمهور، اشتغال و مسکن جوانان نیز گفت: پنج کارگروه در جریان سفر رییسجمهور به اردبیل تشکیل شد که البته مقدمات آن از سه ماه قبل فراهم شده بود و در نهایت بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد ریال اعتبار عمرانی، افزون بر ۱۹۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات برای اشتغالزایی و ۴۶۰ هزار میلیارد ریال نیز برای سرمایهگذاری و در مجموع ۸۵۰ هزار میلیارد ریال مصوب شد.
وی با اشاره به تلاشها برای تکمیل استادیوم علی دایی و بیمارستان نجفزاده و اختصاص افزون بر هشت هزار میلیارد ریال برای هر یک از این پروژههای نیمهتمام افزود: با توجه به اقدامهای صورت گرفته هر شخصی بخواهد در استان اردبیل سرمایهگذاری کند، زمین و تسهیلات مربوطه فراهم است.
نماینده اردبیل، نمین، نیر، سرعین در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در حال حاضر ۹۰ درصد درآمدهای دولت از محلهای مختلف صرف هزینههای جاری میشود و با توجه به لزوم کاهش کارکنان دولت در پایان برنامه هفتم، باید به سمت جذب سرمایهگذاران بخش خصوصی و کاهش تصدیگری دولت برویم.
نیکزاد با اشاره به نشستهای هفتگی به منظور پیگیری تحقق مصوبههای سفر رییسجمهور به اردبیل اظهار کرد: احداث کارخانه آهن اسفنجی و پروژه پتروشیمی اردبیل با سهمیه ۳.۸۷ میلیون مترمکعب گاز در همین راستا اجرا میشود؛ همچنین برای تکمیل پروژه تالار شهر قرار شد از طریق ماده ۵۶ اقدام کنیم و یک هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال نیز برای مسائل فرهنگی و ورزشی از محل مسئولیت اجتماعی گرفتیم.
وی اضافه کرد: پروژه راهآهن اردبیل- میانه که نزدیک به ۲۰ سال پیش کلنگزنی شد، امسال تمام شدنی است و هفته آینده نیز قرار است بخشی از این مسیر ریلی با قطار طی شود؛ اما پروژه زمانی دارای توجیه اقتصادی خواهد شد که به پارسآباد و جمهوری آذربایجان برسد، وگرنه پس از مدتی حیز انتفاع خارج خواهد شد.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: همچنین در نظر داریم ساز و کاری ایجاد کنیم تا عواید یکی از چاههای نفت جنوب به استانهای شمال غرب کشور اختصاص یابد تا پروژههایی مانند چهار بانده اردبیل- سرچم را به سرانجام برسانیم.
نیکزاد ادامه داد: مجلس برای بحث مسکن ۲ مصوبه داشت و قرار شد بر اساس آن در شهرها بر اساس تبصره یک ماده ۵۰ قانون برنامه پیشرفت گستره موجود افزایش یابد و بانکها نیز ۲۰ درصد منابع خود را در قالب تسهیلات برای این امر اختصاص دهند.
وی تشریح کرد: اردبیل جزو استانهای موفق در بحث مسکن بوده و در حال حاضر ۳۰ هزار واحد در نقاط مختلف استان در حال ساخت است که نزدیک به ۱۲۰ هزار نفر از جمعیت را پوشش خواهد داد و پنج هزار میلیارد ریال نیز از صندوق توسعه ملی برای تاسیسات زیربنایی این واحدها گرفته شده است.
نماینده اردبیل، نمین، نیر، سرعین در مجلس شورای اسلامی افزود: در سطح کشور، اما از شرایط حوزه مسکن راضی نیستیم و باید موتور تولید مسکن و اعطای تسهیلات در همه نقاط کشور تقویت شود و از همین رو هم طرح استیضاح وزیر راه و شهرسازی مطرح شده است.
نیکزاد در ادامه نیز در پاسخ به درخواست دانشجویان در کاستیهای دانشگاه ملی مهارت در استان اردبیل گفت: اعتبار این دانشگاه امسال ۸۰ میلیارد ریال بود که تنها ۲۰ میلیارد ریال آن اختصاص یافته است و قول میدهیم سال آینده اعتبار دانشگاه را سه برابر و با همه توان بحث احداث خوابگاه دانشجویان را پیگیری کنیم.