هشدار دستگاه قضا به زمین‌خواران و اراذل و اوباش در کرمان

هشدار دستگاه قضا به زمین‌خواران و اراذل و اوباش در کرمان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان امروز در نشست مشترک با رئیس و قضات محاکم کیفری دو شهرستان کرمان با اشاره به اهمیت حفظ امنیت و آرامش عمومی، بر ضرورت افزایش شدت و دقت در برخورد با جرائمی همچون زمین‌خواری، رفتار‌های مجرمانه اراذل و اوباش و انواع کلاهبرداری‌ها تأکید کرد.

مهدی بخشی با تأکید بر لزوم افزایش شدت برخورد با جرائم خشن، کلاهبرداری و زمین‌خواری، اعلام کرد : دستگاه قضایی با بهره‌گیری از ظرفیت قانونی و همکاری نهاد‌های انتظامی و امنیتی، اجازه فرصت‌یابی به مخلان نظم و امنیت را نخواهد داد.

وی با اشاره به پویایی فضای اجتماعی و وقوع شکل‌های جدید جرائم، بر لزوم تدوین و به‌روزرسانی قوانین متناسب با شرایط روز جامعه تأکید و خاطرنشان کرد: در شش‌ماهه نخست سال جاری شاهد کاهش محسوس برخی از شاخص‌های جرائم نسبت به مدت مشابه سال گذشته بوده‌ایم که این امر نتیجه همکاری سازنده و هم‌افزایی میان دستگاه قضایی، نیروی انتظامی و نهاد‌های امنیتی است.

این نشست برای تقویت تعاملات قضایی، افزایش هماهنگی، بهبود سازوکار رسیدگی به پرونده‌ها و کاهش زمان دادرسی در دادسرا و محاکم کیفری دو کرمان برگزار شد.