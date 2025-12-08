به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ، مهران جان زاده گلوگاه درنخستین نشست خبری با اصحاب رسانه بخش دابودشت وآمل گفت: در نه ماه گذشته بالغ بر۱۰۲۰پرونده به شورای حل اختلاف دابودشت ارجاع شد واز این تعداد پرونده بیش از ۳۰درصد پرونده‌ها با تلاش همکاران شورای حل اختلاف منتهی به سازش شد که بیشترین پرونده‌ها مربوط به پرونده زمین، املاک وموضوعات مرتبط با آنها است.

وی ادامه داد: آنچه در واقع در سند تحول قوه قضاییه به آناشاره شد استفاده از نهاد‌های جایگزین رسیدگی قضایی است از جمله شورای حل اختلاف میانجگران ومیانجگری است و داوران حرفه‌ای وصلح یاران نهاد‌هایی هستند که در واقع به عنوان نهاد‌های جایگزین رسیدگی می‌شود.

وی تصریح کرد: سعی و تلاش آنها براین هست که درجهت کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم وحل وفصل اختلافات تلاش بکنند وصلح و سازش حل واختلاف هم دربحث کاهش ورودی پرونده‌ها برمحاکم هست که تاثیر به سزایی دارد.

به گفته او، صلح و سازش با استفاده از ظرفیت این نهاد‌ها هم در زمان وهم هزینه دادرسی در واقع تاثیر گذار است وموضوع بعدی بحث حفظ روابط بین افراد است که صلح و سازش می‌تواند به حفظ روابط بین طرفین دعوا کمک بکند ونقش بسزایی در همبستگی اجتماعی دارد و به این شکل می‌تواند اختلافات افراد را ازبین ببرد.