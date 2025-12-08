پخش زنده
پنج قطعه شیء تاریخی و بازداشت یک متهم در بخش گلباف شهرستان کرمان کشف و ضبط شد.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان ، فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی استان، گفت: در پی گزارش میراثبانان افتخاری شهر گلباف در عملیات مشترک یگان حفاظت، نیروی انتظامی و دستگاه قضایی از یک منزل شخصی، پنج قطعه شیء تاریخی و فرهنگی کشف و ضبط و یک نفر نیز در این زمینه بازداشت شد.
سرهنگ مجیدفاریابی افزود: بر اساس نظر کارشناسان باستانشناسی، اشیاء کشفشده ارزش تاریخی و فرهنگی دارند و فرد بازداشتشده همراه با ادله جرم برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی تحویل شده است.
وی با تأکید بر رویکرد پیشدستانه یگان حفاظت در مقابله با قاچاق و سوداگری آثار تاریخی گفت: این یگان تلاش میکند با اتکا به مشارکتهای اجتماعی، از مواریث فرهنگی کرمان حفاظت کند.