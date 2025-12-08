پخش زنده
امروز: -
مدارس و دانشگاههای استان چهارمحال و بختیاری بهدلیل شیوع آنفلوآنزا از فردا تا پایان هفته غیر حضوری شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، به استناد گزارش دانشگاه علوم پزشکی استان مبنی بر لزوم قطع زنجیره انتقال بیماری آنفولانزا و بر اساس مصوبه کمیته سلامت استان فعالیت آموزشی تمامی دورههای تحصیلی و مراکز آموزش عالی و دانشگاهی چهارمحال و بختیاری از فردا سه شنبه ۱۸ آذر تا پایان هفته به صورت غیرحضوری خواهد بود.
همچنین فعالیتهای فرهنگی و ورزشی و مسابقات در این ایام تعطیل است.
مهدهای کودک پیش دبستانیها و مدارس استثنایی نیز تعطیل خواهد بود.