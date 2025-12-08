به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، سردار «قاسم رضایی» در ادامه سفر استانی خود به استان کرمان، با حضور در شهرستان بم از موقعیت یگان پهپادی و دیگر زیرساخت‌های توسعه امنیت مناطق کویری حوزه جنوب و شرق استان کرمان بازدید و بر بکارگیری تجهیزات نوین در حوزه رصد و پایش این حوزه تاکید کرد.

جانشین فرمانده کل انتظامی کشور در این بازدید‌ها ضمن بازبینی نحوه پایش مناطق کوهستانی و سختگذر حوزه شهرستان‌های بم، فهرج، ریگان و نرماشیر تا امتداد خروجی حوزه کویر استان به سمت شهرستان راور گفت: مسئولان انتظامی دغدغه ارتقاء امنیت مناطق دارای خطه کویر را با تلاش و پیگیری فراوان و درنهایت با راه اندازی و توسعه این مرکز به سرانجام رساندند.

سردار رضایی با اهداء سلام و صلوات به روح مطهر شهدا و همچنین گرامیداشت یاد تلاشگران عرصه علم و دانش‌های نوین بیان کرد: توسعه اینگونه فعالیت‌ها در حوزه‌های پایش هوایی و رصد هرگونه تحرک در کویر علاوه بر ارتقاء امنیت، در ابعاد توسعه امور گردشگری و صنایع و معادن نیز تاثیرگذار خواهد بود.