جانشین فرمانده کل انتظامی کشور در بازدید از یگان پهپادی بم بر توسعه ماموریتهای رصد و پایش مناطق کویری تاکید کرد.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، سردار «قاسم رضایی» در ادامه سفر استانی خود به استان کرمان، با حضور در شهرستان بم از موقعیت یگان پهپادی و دیگر زیرساختهای توسعه امنیت مناطق کویری حوزه جنوب و شرق استان کرمان بازدید و بر بکارگیری تجهیزات نوین در حوزه رصد و پایش این حوزه تاکید کرد.
جانشین فرمانده کل انتظامی کشور در این بازدیدها ضمن بازبینی نحوه پایش مناطق کوهستانی و سختگذر حوزه شهرستانهای بم، فهرج، ریگان و نرماشیر تا امتداد خروجی حوزه کویر استان به سمت شهرستان راور گفت: مسئولان انتظامی دغدغه ارتقاء امنیت مناطق دارای خطه کویر را با تلاش و پیگیری فراوان و درنهایت با راه اندازی و توسعه این مرکز به سرانجام رساندند.
سردار رضایی با اهداء سلام و صلوات به روح مطهر شهدا و همچنین گرامیداشت یاد تلاشگران عرصه علم و دانشهای نوین بیان کرد: توسعه اینگونه فعالیتها در حوزههای پایش هوایی و رصد هرگونه تحرک در کویر علاوه بر ارتقاء امنیت، در ابعاد توسعه امور گردشگری و صنایع و معادن نیز تاثیرگذار خواهد بود.