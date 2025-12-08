به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، و به نقل از روابط عمومی استانداری اردبیل، علیرضا علیپور روز دوشنبه گفت: بر اساس مصوبه نشست پیشگیری از شیوع بیماری آنفلوآنزا همه مدارس استان فردا تعطیل و آموزش به صورت غیرحضوری خواهد بود.

بر همین اساس، برنامه آموزشی مدارس استان اردبیل فردا به صورت غیرحضوری و در بستر نرم‌افزار شاد برگزار خواهد شد.

مدیر پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل هم گفت: هنوز وارد اوج شیوع آنفلوآنزا در استان نشده‌ایم و شرایط عادی است، اما با توجه به وضعیت سایر نقاط کشور پیش‌بینی می‌شود که در صورت بی‌توجهی مردم به شیوه‌نامه‌های بهداشتی با توجه به سرمای هوا شاهد شیوع بیماری‌های تنفسی باشیم.

دکتر حسین شریفی افزود: برای آمادگی هرچه بیشتر هفته گذشته کمیته دانشگاهی بیماری‌های حاد تنفسی تشکیل شد و معاونت‌های بهداشت، درمان و آموزش در آماده‌باش هستند که به صورت ویژه نشست‌های تخصصی را برگزار و شرایط را بررسی می‌کنند تا مشکلی از نظر پذیرش و دارو نداشته باشیم.

همچنین دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل پیش‌تر در اطلاعیه‌ای از ساکنان استان دعوت کرد تا با اولویت گروه‌های در معرض خطر برای تزریق واکسن آنفلوآنزا به نزدیک‌ترین مرکز بهداشت محل سکونت خود مراجعه کنند.