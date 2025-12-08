رییس دانشگاه علوم پزشکی البرز، با اعلام نتایج پایش۶ماهه نخست سال جاری وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، گفت: استان البرز با ثبت ۲۶ درصد زایمان طبیعی همراه با بی‌دردی اپیدورال، موفق به کسب رتبه اول کشورشد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز البرز ، شهرام صیادی گفت: در چند سال اخیر استان البرز همواره رتبه دوم کشور را در زمینه زایمان طبیعی همراه با اپیدورال در اختیار داشت و امسال با تلاش مشترک تیم‌های درمانی و مدیران مراکز، از این جایگاه فراتر رفت. افزایش این شاخص از حدود ۱۹ درصد به ۲۶ درصد، به معنای رشد هفت درصدی در مدت کوتاه است؛ رشدی که حتی فراتر از اهداف قانون جوانی جمعیت نیز ارزیابی می‌شود.

رییس دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی البرز گفت:این دستاورد بدون تلاش حرفه‌ای متخصصان بیهوشی، متخصصان زنان و زایمان، ماما‌ها و کادر درمان بیمارستان‌های دولتی و خصوصی ممکن نبود. انسجام، هماهنگی و تعهد این همکاران باعث شد البرز نه‌تنها در کشور بدرخشد، بلکه از دانشگاه‌های بزرگ و باسابقه‌ای مانند دانشگاه علوم پزشکی اراک نیز پیشی بگیرد.

وی به اهمیت اپیدورال اشاره کرد و گفت:اپیدورال یکی از ایمن‌ترین و مؤثرترین روش‌های کاهش درد زایمان است. این روش با کاهش اضطراب، افزایش همکاری مادر و کاهش برخی مداخلات غیرضروری، تجربه زایمانی آرام‌تر و استانداردتر ایجاد می‌کند. قرار گرفتن البرز در رتبه نخست کشور به معنای دسترسی بیشتر و بهتر مادران به زایمان بی‌درد و مطمئن است.