جوئی بارتون، فوتبالیست پیشین انگلیسی، به جرم انتشار مطالب آزاردهنده، نژادپرستانه و ضد زنان، علیه سه نفر در شبکه‌های اجتماعی، به زندان تعلیقی محکوم شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، قاضی دادگاهی در لندن، دقایقی پیش "جوئی بارتون"، بازیکن پیشین تیم‌های فوتبال منچستر یونایتد و نیوکاسل یونایتد و کارشناس نسبتا مشهور در بخش‌های ورزشی برخی رسانه‌های انگلیس را به خاطر انتشار سخنان نژادپرستانه، اتهام زدن و مخالفت با زنان، به ۶ ماه حبس تعلیقی محکوم کرد.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های انگلیس "جوئی" بارتون فوتبالیست بازنشسته به خاطر یادداشت‌هایی که برای کارشناسان فوتبال "انی آلوکو" و "لوسی وارد" و "جرمی وین" مجری برنامه بی بی سی ارسال کرده بود، محکوم شد. براساس گزارش این شبکه، "بارتون" ۴۳ ساله در شش فقره ارسال یک ارتباط الکترونیکی توهین آمیز، به قصد ایجاد ناراحتی یا اضطراب، مجرم شناخته و به شش ماه حبس تعلیقی به مدت ۱۸ ماه محکوم شد.

به گزارش شبکه اسکای نیوز، هیئت منصفه دادگاه به این نتیجه رسید که "جوئی بارتون" با ۶ یادداشتی که در رسانه‌های اجتماعی منتشر کرد، "از مرز آزادی بیان و جنایت عبور کرده است". دادستان گفت: اگر چه مردم در انتشار نظر آزادند، "کاری که کسی حق ندارد انجام دهد این است که ارتباطاتی را به صورت الکترونیکی ارسال کند که فراتر از آنچه در جامعه قابل تحمل است، باشد و خلاف قانون رفتار نکند. " این ورزشکار خاطی همچنین باید ۲۰۰ ساعت، بدون دریافت مزد، فعالیت اجتماعی کند و بیش از ۲۰ هزار پوند هم خسارت برای روند دادرسی بدهد.