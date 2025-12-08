ششمین جشنواره قورمه، نان و غذا‌های سنتی مهریز با حضور مسئولان، هنرمندان و شهروندان در باغ جهانی پهلوان‌پور آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، فرماندار مهریز در آیین افتتاحیه این رویداد با تأکید بر جایگاه مهریز به عنوان باغ‌شهر تاریخی استان گفت: این جشنواره در ادامه برنامه‌های شهرستان برای تقویت اقتصاد گردشگری برگزار می‌شود.

حسین عسکرزاده افزود: مهریز شهری با مردمی اصیل و نجیب است و ظرفیت‌های گردشگری آن، چه در بنا‌های تاریخی و چه در روستا‌های ییلاقی، می‌تواند پشتوانه مهمی برای توسعه پایدار باشد.

وی ادامه داد: برگزاری چنین رویداد‌هایی علاوه بر پاسداشت غذا‌های سنتی که برخی از آنها در حال فراموشی بودند، موجب رونق اقتصادی، افزایش نشاط اجتماعی و معرفی بهتر جاذبه‌های تاریخی از جمله باغ جهانی پهلوان‌پور و قنات جهانی حسن‌آباد می‌شود.

فرماندار مهریز با دعوت از همه مردم برای بازدید از این جشنواره اظهار داشت: این فضا فرصت خوبی است تا مهمانان با ظرفیت‌های گردشگری مهریز آشنا شوند و از حال‌وهوای باغ جهانی و هوای مطبوع این منطقه لذت ببرند.

دبیر اجرایی جشنواره نیز تصریح کرد: جشنواره قورمه و غذا‌های سنتی مهریز از امروز در باغ جهانی پهلوان‌پور شروع شده و تا ۲۲ آذر ادامه دارد. از نخستین روز، جشن شهروندی نیز همزمان در همین فضا برگزار شده و هر روز از ساعت ۱۹ میزبان خانواده‌ها خواهد بود.

سید محمدامین بیدکی هدف این جشنواره را معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری مهریز، حمایت از کسب‌وکار‌های محلی و پاسداشت غذای اصیل قورمه عنوان کرد و ادامه داد: قورمه یکی از غذا‌های شاخص و ریشه‌دار مهریز است و معرفی درست آن می‌تواند به ارتقای جایگاه فرهنگی شهرستان کمک کند.

وی خاطرنشان ساخت: با توجه به همزمانی جشنواره با ایام ولادت حضرت زهرا (س)، فضای شاد و پرنشاطی برای خانواده‌ها تدارک دیده شده و امید داریم امسال نیز همچون دوره‌های گذشته، شاهد استقبال گسترده مردم باشیم.

گفتنی است جشنواره قورمه و نان مهریز به مدت شش روز، از ساعت ۹ تا ۲۲ پذیرای بازدیدکنندگان است.