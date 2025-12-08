پخش زنده
ریزش معدن کرومیت اسفندقه در شهرستان ارزوئیه یک کشته ویک مصدوم برجا گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، دو نفر از کارگران معدن کرومیت اسفندقه شهرستان ارزوئیه در استان کرمان، هنگام انجام کار بر اثر ریزش بخشهایی از معدن دچار حادثه کار شدند.که یکی از کارگران جان خود را از دست داد و کارگر دیگر به شدت مصدوم شد.
رییس اداره کار شهرستان ارزوئیه با تایید این خبر گفت: حادثه برای دو کارگر در یکی از تونلهای معدن کرومیت اسفندقه واقع در شهرستان ارزوییه در ۳۵۰ کیلومتری مرکز استان کرمان رخ داده وبر اثر آن آن یکی از کارگران جان خود را از دست داد و کارگر دیگر به شدت مصدوم شد.
به گفته امین امینی زاده، علت اولیه سقوط سنگ در یکی از تونلهای معدنی بوده و علت نهایی و اصلی این حادثه پس از بررسیهای کارشناسی مشخص و اعلام میشود.