کارشناس هواشناسی چهارمحال و بختیاری از سیلابی شدن مسیل ها و آبگرفتگی معابر در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مبینی گفت: بارش باران و برف، رعد و برق، وزش باد به نسبت شدید، در ارتفاعات و نواحی کوهستانی کولاک برف، رخداد پدیده مه و کاهش دید تا آخر هفته در استان پیش بینی میشود.
وی افزود: اختلال در تردد و لغزندگی جاده ها، آبگرفتگی معابر، جاری شدن رواناب، بالا آمدن سطح آب رودخانهها و سیلابی و گل آلود شدن مسیلها، ریزش سنگ در جاده ها، صاعقه، مخاطرات ناشی از وزش باد و کاهش دید در جادهها از پیامدهای این سامانه بارشی است.