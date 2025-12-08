تداوم بارشها در ایلام تا پنجشنبه
کارشناس هواشناسی ایلام، از تداوم فعالیت سامانه بارشی تا روز پنجشنبه خبر داد و گفت: با تقویت این سامانه از فردا، سطح وسیعی از استان شاهد بارشهای قابل توجه خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ «ساسان رستمی» کارشناس هواشناسی ایلام، بارش باران تا روز پنجشنبه در استان ادامه دارد، اظهار داشت: بارشهای امروز عمدتاً در نیمه شمالی استان متمرکز هستند و در این مناطق شدت بیشتری دارند.
وی افزود: از فردا سه شنبه سامانه بارشی تقویت میشود و تمام استان را تحت تأثیر قرار میدهد، بر اساس تحلیل نقشههای هواشناسی، در مناطق جنوبشرق، شرق و بخشهایی از مرکز استان بارشهای بسیار خوبی پیشبینی میشود.
کارشناس هواشناسی ایلام با اشاره به اینکه این سامانه بارشی از رطوبت مناسب دریاهای اطراف تغذیه میشود، اضافه کرد: به دلیل وجود این رطوبت قابل توجه، انتظار داریم بارشها بهصورت فراگیر و با گسترهی وسیع در سطح استان رخ دهد.
به گفته رستمی، پوشش بارشی از فردا تمام استان را در بر میگیرد و فعالیت سامانه تا روز پنجشنبه ادامه خواهد داشت.
«علی محمد پاکدل نژاد» مدیر کل مدیریت بحران استان ایلام بیان کرد: بهدلیل صدور هشدار سطح نارنجی و خطر بروز سیلاب، دستگاههای خدماترسان در حالت آمادهباش قرار گرفتهاند و ستاد بحران شهر و کلیه مجموعههای خدماترسان فعال شده و در آمادگی صددرصد هستند.
وی افزود: همچنین تمامی مأموریتهای غیرضروری و مرخصیها تا پایان فعالیت این سامانه لغو شده است.
در سال جاری، بسیاری از مناطق دچار آبگرفتگی شدند و مشکلاتی ایجاد شد اکنون این پرسش مطرح است که آیا در این زمینه تمهیدات لازم اندیشیده شده و برنامهریزی صورت گرفته است؟
به گفته مدیر کل مدیریت بحران استان ایلام ، تذکرات و دستورالعملهای لازم به شهرداریها، دهیاریها، بخشداریها و فرمانداریها ابلاغ شده است، همچنین این دستگاهها از فرصت موجود استفاده کرده و کانالها، مسیلها و نقاط پرخطر را دوباره پاکسازی کردهاند تا آمادگی لازم برای مدیریت بارشها فراهم باشد.