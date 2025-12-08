پخش زنده
امروز: -
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: کوچکترین بیدقتی در فرایندهای مبارزه با پولشویی میتواند اعتماد بازار سرمایه را تخریب کرده و کارکنان و مدیران را در معرض مسئولیت قضایی قرار دهد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، حجت الله صیدی با تاکید بر اینکه پولشویی یکی از پیچیدهترین تهدیدها علیه سلامت بازار سرمایه است، بیان کرد: کوچکترین سهلانگاری در این حوزه میتواند هم اعتماد عمومی را خدشهدار کند و هم مدیران و کارکنان بازار را در معرض مسئولیتهای جدی قضایی قرار دهد.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به نقش حیاتی واحدهای مبارزه با پولشویی گفت: گاهی تصور میشود وقتی سرمایهگذار فرمهای احراز هویت و سفارش را تکمیل میکند، خطری وجود ندارد؛ در حالیکه همین مراحل شکلی، خط مقدم پیشگیری از جرم است و اگر بهدرستی کنترل نشوند، منشأ بروز مشکلات جدی خواهند بود.
وی افزود: بخش مهمتری از مبارزه با پولشویی مربوط به محتوا و شناخت الگوهای سازمانیافته است. بزهکاران همواره روشهای خود را پیچیدهتر میکنند. در بازارهایی مانند بورس که نوسان قیمت مشروع است، این نوسانها میتواند بهصورت هدفمند برای پنهانسازی مسیر پولهای مشکوک طراحی شود.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تصریح کرد: هرگونه بیدقتی در روند بررسی اطلاعات مشتریان میتواند افراد را بهصورت ناخواسته در مقام معاونت جرم قرار دهد؛ از کارمند سادهای که اطلاعات ناقص را تأیید کرده تا مدیرانی که این روند را نظارت نکردهاند.
صیدی با انتقاد از نگاه برخی مدیران که واحد مبارزه با پولشویی را کماهمیت میدانند، تأکید کرد: این واحد در خط مقدم حفاظت از سلامت بازار سرمایه قرار دارد و نیروهای آن باید از دانش روز برخوردار باشند. دورههای آموزشی و کارگاههای تخصصی این حوزه حداقل هر شش ماه یکبار برگزار شود.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به ادبیات جهانی مبارزه با پولشویی اظهار کرد: پولشویی سلامت و یکپارچگی بازار را تهدید میکند و اگر اعتماد عمومی از بین برود، پایههای اقتصاد ملی آسیب میبیند. کاهش حتی ۱۰ درصدی پولشویی میتواند وضعیت اقتصادی کشور را ۱۰ تا ۲۰ درصد بهبود دهد.