به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر آموزش و پرورش سپیدان گفت: این آموزشگاه در زمینی به وسعت ۶۵۰ متر مربع و ۵۰۰ متر مربع زیر بنا در دو طبقه در محله تیس خانی شهر هماشهر ساخته می‌شود.

هاشم ترحمی افزود: همچنین کلنگ ساخت یک مدرسه سه کلاسه در روستای ساران علیا در بخش مرکزی به زمین زده شد.

او ادامه داد: اعتبار اولیه این طرح حدود ۲۰۰ میلیارد ریال است و هزینه ساختآن از سوی خیران نیک اندیش، آقای آرش حکمت و خانم شکیب تامین می‌شود.

شهرستان سپیدان در شمال غرب فارس و در فاصله ۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.