تیم نفت و گاز زاگرس جنوبی در هفته یازدهم لیگ برتر بسکتبال مردان کشور، مقابل کاله مازندران بازی را واگذار کرد.

توقف نفت و گاز زاگرس جنوبی مقابل نماینده مازندران

توقف نفت و گاز زاگرس جنوبی مقابل نماینده مازندران

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، در هفته یازدهم لیگ برتر بسکتبال مردان کشور، تیم نفت و گاز زاگرس جنوبی مقابل کاله مازندران با نتیجه ۱۰۴ بر ۸۷ متوقف شد.

استقلال تهران در صدر جدول این رقابت ها و کاله مازندران در جایگاه دوم قرار دارد.

نماینده فارس هم در رتبه پنجم جدول مسابقات لیگ برتر بسکتبال مردان کشور قرار گرفت.

لیگ برتر بسکتبال مردان کشور با حضور ۱۲ تیم برگزار می‌شود.