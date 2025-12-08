رئیس دانشگاه علم و صنعت گفت: تنها راه رقابت‌پذیری و ورود به بازار‌های جهانی، من همکاری واقعی و مستمر با دانشگاه‌هاست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در جشنواره پژوهش و فناوری، محمود مهرداد شکریه گفت: وقتی ما برای توسعه علمی کشور زحمت می‌کشیم، طبیعی است که صنعت نیز باید در زمان نیاز پای کار باشد. همیشه قرار نیست دانشگاه به‌دنبال یافتن درد و مشکل برود؛ گاهی صنایع باید خودشان چالش‌ها را مطرح کنند.

شکریه با اشاره به اینکه برخی صنایع به دلیل نبود رقابت احساس بی‌نیازی از دانشگاه دارند، افزود: وقتی یک واحد صنعتی محصولی با کیفیت معمولی تولید می‌کند و به دلیل نبود رقیب، بازار داخلی دارد، طبیعتاً تمایلی به تحقیق و توسعه یا همکاری با دانشگاه نشان نمی‌دهد. اما این شرایط پایدار نیست.

وی ادامه داد: اگر محصول خارجی وارد بازار شود یا صنعتی قصد ج محمد صدیقی، معاون پژوهشی دانشگاه علم و صنعت، در مراسم تجلیل از نام‌آوران، پژوهشگران و فناوران نمونه این دانشگاه، با اشاره به دستاورد‌های علمی و فناوری گفت: ما با امکانات اندک وارد حوزه فناوری شدیم و با وجود محدودیت‌ها، خوشبختانه در زمینه مقاله‌نویسی موفق عمل کرده‌ایم. زنجیره فعالیت‌های پژوهشی یکی پس از دیگری شکل گرفته و این یعنی فعالیت‌ها هرگز متوقف نشده است.

رئیس دانشگاه علم و صنعت مسیر فعالیت دانشگاه را نسبت به سایر دانشگاه‌ها طولانی و پرچالش دانست و تأکید کرد: در حوزه تجهیز آزمایشگاه‌ها به دلیل محدودیت بودجه، نیاز جدی به نوسازی و خرید تجهیزات وجود داشته، اما با این حال مسیر توسعه متوقف نشده است.

معاون پژوهشی دانشگاه علم و صنعت با اشاره به جایگاه این دانشگاه در سطح بین‌المللی ادامه داد: مقایسه عملکرد دانشگاه با برخی دانشگاه‌های فرانسه و فعالیت آن در صنایع دفاعی نشان‌دهنده تلاش مستمر اعضای هیئت علمی است. روز به روز کیفیت محصولات و پروژه‌های دانشگاه بهتر می‌شود و موضوعات مهم و چالش‌های جدیدی دنبال می‌شود.

محمد صدیقی افزود: همکاران ما در شرایط موجود همکاری‌های بین‌المللی را دنبال کرده‌اند و نمونه روشن آن، همکاری با کشور امارات متحده عربی است. امروز در حال تجلیل از پژوهشگران و فناورانی هستیم که با خلوص نیت برای کشور خدمت کرده‌اند.

وی در پایان گفت: کشور نیاز جدی به متخصصان باتجربه دارد. ارتباط میان نظام حکمرانی و دانشگاه‌ها همچنان جای کار دارد و محققان باید به این مسائل توجه کنند. امیدواریم این تلاش‌ها در کشور مورد استفاده قرار گیرد و مسیر پژوهش و نوآوری با جدیت ادامه یابد.