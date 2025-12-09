به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ به مناسبت سالروز میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و در راستای پاسداشت فعالیت‌های قرآنی مردمی، مراسم معنوی «جشن چلچراغ آیه‌ها» با حضور قاریان برجسته و فعالان قرآنی در هشت شهرستان استان زنجان برگزار خواهد شد.

این مراسم در هشت شهرستان و با حضور قاریان برجسته استان برگزار خواهد شد. برنامه‌ها در تاریخ ۲۰ آذر ماه و در ساعات مختلف صبح و عصر اجرا می‌شوند.

محل‌های برگزاری شامل حسینیه عاشقان ثارالله در شهر زنجان، حرم قیدارنبی (ع) در خدابنده، مساجد جامع در شهرستان‌هایی مانند ایجرود و ابهر، مصلی نمازجمعه در خرمدره و ماهنشان، مصلی نمازجمعه آب‌بر در طارم و مسجد باب‌الحوائج (ع) در سلطانیه است.

پیش‌بینی می‌شود جمعیت شرکت‌کننده در این شهرستان‌ها بین ۲۰۰ تا ۵۰۰ نفر باشد.

قاریان و استادانی همچون عتیق‌زاده، سیدوحید موسوی، مهدی کرمی، مسلم مقدم، سیدنعیم ابراهیمی، مهدی کردلو، غیاثعلی یوسفی و علی هادی، تلاوت قرآن کریم را انجام خواهند داد.

.