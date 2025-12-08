به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان کاشان گفت: در راستای پاسخگویی به مطالبه مردمی و برخورد با مخلان نظم و امنیت، مرحله دیگری از طرح امنیت محله محور در محور امیرکبیر کاشان به اجرا گذاشته شد.

سرهنگ ایرج کاکاوند افزود: در اجرای این طرح از ۳۶ واحد صنفی بازدید و برای ۱۷ واحد صنفی متخلف اخطار مهر و موم صادر شد، همچنین ۱۸ دستگاه خودرو و هشت دستگاه موتورسیکلت با تخلف و هنجارشکنی توقیف شدند.

وی با اشاره به اینکه در این طرح سه مخل نظم و امنیت عمومی دستگیر و تحویل مرجع قضائی شدند، ادامه داد:اجرای طرح امنیت محله محور به منظورافزایش امنیت و برخورد با مخلان نظم به عنوان یکی از مهمترین اولویت‌های مأموریتی و اجرایی در دستور کار پلیس این شهرستان است.