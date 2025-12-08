تیمچه صرافیان اثری تاریخی از دوره قاجار ، در بازار کهنه آباده و در بافت قدیم این شهر واقع شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، این اثر تاریخی ۱۳ مهر ۱۳۷۶ با شماره ثبت ۱۹۳۲ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

تیمچه یا کاروانسرای کوچک صرافیان آباده اثر به جا مانده از دوران قاجار در دو طبقه و ۳۶ حجره، محلی برای داد و ستد بوده است.

این بنا حدود ۱۲۰ سال پیش به دست استاد رضا یزدی در بافت قدیم شهر آباده و بازار کهنه ساخته شده است.

درب ورودی تیمچه از جنس چوب است که حاشیه و چهار چوب آن به زیبایی منبت‌کاری شده است و دو کوبه روی آن قرار دارد که کوبه سمت چپ مخصوص آقایان وکوبه سمت راست مخصوص خانم‌ها بوده است.

سر در ورودی بنای تیمچه به صورت نیم دایره با اشکال شیر و گل و بوته گچکاری شده است.

این بنا هم اکنون در تملک میراث فرهنگی و شهرداری آباده است و به عنوان نخستین بازارچه دائم صنایع دستی شمال استان فارس و ششمین بازارچه دائم صنایع دستی کشور لقب گرفته است.