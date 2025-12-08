به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،سعید پورعلی در جلسه شورای اطلاع رسانی لرستان اظهار کرد: قانونمندی، شفافیت، سلامت و بی طرفی در حوزه انتخابات در دستور کار ما قرار دارد و اگر کسی این اصول را زیر پا بگذارند در برکناری آنها تردید نمی کنیم.

وی ادامه داد: با تخلف های انتخابان به شدیدترین شکل برخورد و از آراء مردم به شدت صیانت می کنیم.

معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان تصریح کرد: افزایش مشارکت از طریق تقویت شوراها در موضوع حکمرانی محلی برای حضور پررنگ تر بانوان، جوانان و افراد تحصیل کرده و صاحب تخصص در این انتخابات نیز توصیه می شود.

پورعلی با اشاره به ایجاد فضای انتخاباتی براساس ساختارهای ایلی و عشیره ای نیز گفت: این موضوع نیز یک ظرفیت مهم در زمینه افزایش مشارکت در انتخابات است.

وی افزود: شورای اطلاع رسانی استان نیز از ظرفیت رسانه ها و رسانه های رسمی برای تبیین اهمیت و افزایش مشارکت در این انتخابات استفاده نماید.

مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری لرستان نیز در این جلسه گفت: از بین کاندیداهای شرکت کننده در انتخابات شوراهای اسلامی شهر تعداد ۱۸۱ نفر به عنوان عضو شورا انتخاب می شوند.

رضا آریایی اظهار کرد: براساس اصل ۱۰۰ قانون اساسی، مدیریت در شهرها و روستاها باید در اختیار افراد بومی و ساکن در یک محل باشد تا فعالیت های عمرانی ، اقتصادی، فرهنگی، پژوهشی و ...از طریق این افراد پس از برگزاری انتخابات از طریق این افراد صورت بگیرد و برعمین اساس ۱۸۱ نفر از کاندیداهای شرکت کننده در انتخابات شوراهای اسلامی شهر به عنوان عضو شورا انتخاب می شوند.

وی با تاکید بر اهمیت انتخاب افراد متخصص، صاحب ایده، خلاق و‌ خوشنام برای عضویت در شوراهای اسلامی شهر و روستا، ادامه داد: انتخاب چنین افرادی علاوه بر تقویت زمینه مشارکت در انتخابات باعث پیشبرد و‌ ترقی امور عمرانی، زیرساختی و ...شهرها خواهد شد.

مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری لرستان یادآور شد: در سطح استان شوراهای شهر در قالب شوراهای ۹ نفره، ۷ نفره و ۵ نفره براساس سرانه جمعیت انتخاب می شوند.

آریایی افزود: براین اساس برای شهرهای ۵۰۰ تا ۲۰۰ هزار نفر مانند خرم آباد و بروجرد شورای ۹ نفره خواهیم داشت و برای شهرهای ۲۰۰ تا ۵۰ هزار نفر مانند نورآباد، کوهدشت، دورود و الیگودرز شوراهای شهر ۷ نفره تشکیل می شود.

وی ادامه داد: در شهرهای زیر ۵۰ هزار نفر استان که ۲۷ شهر هستند نیز ترکیب شورای شهر ۵ نفره خواهد بود.