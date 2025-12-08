پخش زنده
گروه سرود «تسنیم» وابسته به جامعهالقرآن الکریم همدان، با کسب موفقیتهای چشمگیر در دورههای پیشین، بار دیگر با دو اثر فاخر به برنامه تلویزیونی «حسینیه معلی» راه یافته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، طاهره روشنیان، مسئول این گروه سرود گفت: سرود دخترانه با موضوع حجاب و تأکید بر ارزش دختر به عنوان هدیه الهی، و سرود پسرانه با محوریت حماسهآفرینی و ایثار، آماده اجرا شدهاند.
او تصریح کرد: سرود پسرانه با ویژگیای منحصربهفرد به چهار زبان فارسی، عربی، انگلیسی و فرانسه تنظیم شده و ۳۰۰ نفر در اجرای آن مشارکت خواهند داشت.
اجرای گروه دختران هم با ۳۲۰ نفر، همزمان با ماه مبارک شعبان از شبکههای سراسری پخش خواهد شد.