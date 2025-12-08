پخش زنده
شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه های استان کرمان به مناسبت روز دانشجو بیانیه ای صادر و تاکید کرد : دانشگاه در جمهوری اسلامی ایران مبدأ تحولات است و دانشجو قلب تپنده تصمیمسازی و مسیرسازی برای آینده کشور است.
متن کامل این بیامیه به شرح زیر است :
بسم الله الرحمن الرحیم
١٦ آذر، روز دانشجو، صرفاً یک مناسبت تقویمی یا مجالی برای جشن و تبریکگویی نیست؛ روز دانشجو، روز بازخوانی یک حقیقت بنیادین است: حقیقتی به نام مبارزه با استکبار.
روز دانشجو یعنی تذکر دوباره اینکه دانشگاه در جمهوری اسلامی ایران مبدأ تحولات است و دانشجو قلب تپنده تصمیمسازی و مسیرسازی برای آینده کشور چنانکه بارها گفته شده است، دانشجو اگر از استکبارستیزی جدا شود، از هویت تاریخی و مسئولیت تمدنی خود جدا شده است.
امروز، در شرایطی که دشمنان این ملت با تمام توان، جنگی ترکیبی علیه پیشرفت ایران به راه انداختهاند، بازخوانی ۱۶ آذر یعنی بازگشت به روحی که دانشگاه را از سطح امتحان و کلاس به سطح رسالت و مسئولیت میبرد.
به تعبیری می توان گفت که دانشگاه اگر از مسئلهمندی فاصله بگیرد، خود به مسئلهای برای کشور تبدیل میشود؛ و به یقین اگر دانشجو میدان را رها کند، دشمن به تصرف آن می پردازد.
روز دانشجو، روز آن است که یادآور شویم حرکت کشور بدون دانشجوی مسئلهمحور، با انگیزه، سطحینگر و سرگرم ظواهر امکانپذیر نیست.
امروز، نه فقط در اقتصاد و معیشت، بلکه در فرهنگ، حکمرانی، علوم نو، امنیت غذایی، انرژی، عدالت و پیشرفت کشور نیازمند همان نیروی بالندهای است که امام خمینی(ره) آن را فرزندان انقلاب نامید؛ نیروهایی که بتوانند گرههای کور کشور را با عقلانیت انقلابی و کار بیمنت بگشایند.
ما دانشجویان استان کرمان، روز دانشجو را برای مرور مسیر پیشرفت و یادآور دوباره وظایف تاریخی دانشگاه میدانیم.
این روز، روز آن است که دوباره فریاد بزنیم راه علاج کشور، قوی شدن است؛ و قوی شدن بدون دانشگاهِ قوی ممکن نیست.
دانشگاهِ قوی یعنی دانشگاهِ مستقل، امیدوار، انقلابی، درگیر حل مسائل، آشنا با دشمن و حساس به میدان نبرد شناختی.
امروز دانشگاه باید همانجایی باشد که به تعبیر رهبر انقلاب، از آن صدای علاج مشکلات کشور بلند شود؛ نه صدای یأس، نه تکرار نسخههای شکستخورده غرب، نه تقلید کورکورانه از نگاههایی که پیشرفت ایران را در گرو تسلیم شدن میدانند.
در این روز اعلام میکنیم ابتدا دانشگاه را میدان حل مسائل کشور میدانیم، نه میدان درگیریهای بیحاصل سیاسی ثانیا استکبارستیزی را هویت تاریخی دانشجو میدانیم، نه یک شعار احساسی و ثالثا قوی شدن در علم، اقتصاد، فرهنگ، رسانه و حکمرانی را راه قطعی عبور کشور از چالشها میدانیم و همچنین معتقدیم که دانشجوی تراز انقلاب کسی است از حقیقت عقبنشینی نمیکند و از مسئولیت تاریخی خود غفلت نمیورزد.
در پایان یادآور میشویم
دانشجوی بسیجی فرزند همان مکتبی است که در دوراهی تسلیم و مقاومت، همیشه راه مقاومت را انتخاب کرده است و تا وقتی روح استکبارستیزی، اعتمادبهنفس ملی و نگاه مسئلهمحور در دانشگاه زنده است، ناامیدسازی دشمن هرگز به نتیجه نخواهد رسید.
والسلام علیکم و رحمهالله و برکاته
شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه های استان کرمان