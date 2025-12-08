پخش زنده
حادثه رانندگی در محور گیلوان–زنجان یک فوتی و دو مجروح بر جای گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان ؛ معاون راهداری استان زنجان گفت : حادثه رانندگی در محور گیلوان–زنجان یک کشته و دو مجروح بر جای گذاشت.
نظری اظهار کرد : در ساعت ۱۳:۰۰ روز دوشنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۴، در کیلومتر ۴ محور گیلوان–زنجان، برخورد یک دستگاه کامیونت با یک دستگاه خودروی سواری منجر به وقوع سانحهای رانندگی شد.
در این حادثه متأسفانه یک نفر جان خود را از دست داد و دو نفر دیگر مجروح شدند. علت دقیق وقوع این سانحه در دست بررسی است.
با تلاش عوامل راهداری شهرستان طارم و همکاری ارگانهای امدادی، محل حادثه در کوتاهترین زمان ممکن پاکسازی و ایمنسازی شد.