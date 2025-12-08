اداره ملی مبارزه با حوادث افغانستان از کشف و خنثی سازی هشت عدد مین بشکه‌ای در استان وردک خبر داد.

کشف و خنثی سازی هشت عدد مین در افغانستان

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل؛ اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان امروز در پیامی از طریق شبکه ایکس اعلام کرد: هشت عدد مین بشکه‌ای با همکاری کارکنان یک موسسه مین روبی در شهرستان "جلریز "استان وردک کشف و خنثی شد.

همچنین هشت عدد مهمات منفجر نشده دیگر در استان‌های لوگر و ارزگان با همکاری موسسات مین روبی کشف و با مصونیت خنثی شد.

این در حالی است که افغانستان در میان چهار کشور آلوده جهان به انواع مین و مواد منفجره قرار دارد.

مین‌ها، مهمات و مواد منفجره‌ای که اکنون جان مردم افغانستان را تهدید می‌کند عمدتا از بیست سال جنگ و اشغالگری آمریکا باقیمانده است.