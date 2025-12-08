آنگونه که نائب رئیس و نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس در جمع مدیران استان همدان گفته، ۳۵ هزار نفر از مردم استان در صف وام‌های ضروری هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، حمیدرضا حاجی بابایی این را هم گفت که ۴ بانک متخلف به دادستانی معرفی شده‌اند.

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت تزریق نقدینگی به بخش‌های مولد استان همدان گفت: بخش عمده‌ای از سپرده‌های مردمی در بانک‌های استان همدان، معادل ۱۱۷ هزار میلیارد تومان، باید به سرعت وارد چرخه حیاتی تولید، ازدواج و تأمین مسکن شود.

به گفته وی در مجموع مردم استان همدان حدود ۱۳۲ هزار میلیارد تومان سپرده در شبکه بانکی کشور دارند.

بازگردان ۱۰۰ درصد منابع مردم همدان به خود مردم، خواسته‌ به حقی است که می تواند نقدینگی لازم را به بخش‌های مولد استان تزریق کند.