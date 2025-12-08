پخش زنده
بیش از ۴۱ میلیمتر بارش در موسالان شهرستان سردشت ثبت شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ رئیس اداره هواشناسی شهرستان سردشت گفت: با فعالیت سامانه بارشی ۴۱.۲ میلیمتر بارش در موسالان سردشت ثبت شده است.
سیدمصطفی رحیمی افزود: در ۲۴ ساعت گذشته در سردشت ۳۲.۱ میلیمتر، در شلماش ۳۲.۶ ملیمتر، در موسالان ۴۱.۲ میلیمتر و در گلکنک ۳۵.۲ میلیمتر بارندگی ثبت شده و شدت بارشها تا روز چهارشنبه ادامه خواهد داشت.
رحیمی، با اشاره به اینکه این بارشها موجی از امید و خوشحالی را در میان کشاورزان منطقه ایجاد کرد و آنان بارش را نویدبخش سالی پربار میدانند، تصریح کرد: شب گذشته سرعت وزش باد در سردشت به ۸۳ کیلومتر بر ساعت رسید.